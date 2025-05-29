Kırklareli İl Müftülüğünce 4-6 yaş Kur’an kursları için yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

Sungurbey Camii Konferans Salonunda düzenlenen programa Vali Uğur Turan, eşi Nihal Turan veliler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte minik öğrenciler Kur’an-ı Kerim tilaveti sundu, hazırladıkları gösterileri sergiledi. Programda konuşan Vali Turan, Kur’an’ı Kerim’i doğru ve usulüne uygun biçimde okumayı ve anlamayı öğrenen çocuklara teşekkür ederek, "Müftülüğümüze bağlı camilerimizde verilen yüz yüze eğitim ile yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim’i doğru ve usulüne uygun biçimde okumayı ve anlamayı öğrenerek, değerler eğitimlerini alan cennet çiçekleri çocuklarımız ile bir araya gelerek, sevinçlerine ortak olduk" dedi.