Kırklareli’nde Ramazan ayının habercisi Berat Kandili’nde camilere akın eden vatandaşlar, dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili, tüm ülkede olduğu gibi Kırklareli’nde de ibadetlerle, okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan dualarla ihya ediliyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili münasebetiyle tarihi Hızırbey Camii’nde program düzenlendi. Akşam namazının ardından gerçekleşen programda Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak, dualar edildi.

Programda İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir verdiği vaazda Berat Gecesi’nin önemine değinerek, kurtuluş, af ve arınma gecesi olduğunu belirtti.

Programın ardından çeşitli ikramlar dağıtıldı.