Şeyh Edebali Üniversite Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, Bilecik gastronomisi için önemli bir adım atıldığı söyleyerek, "Bilecik’in geleneksel lezzetlerinden biri olan fırın eti-fırın kebabı nihayet tescillendi" dedi.

Şeyh Edebali Üniversite Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, Bilecik’in yöresel mutfağının tanınırlığını artırırken, yerel lezzetlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından da büyük önem taşıdığını söyledi. Kaplan, "Bilecik, zengin mutfak kültürüyle öne çıkan bir şehirdir. Fırın eti/fırın kebabının tescillenmesi, diğer yöresel lezzetlerin de tanıtımı için bir fırsat oluşturmuştur. Bu adım, Bilecik’in gastronomi haritasında daha fazla yer almasını sağlayacak ve yerel üreticilerin desteklenmesine katkıda bulunacaktır" dedi.