Kırklareli’nde firma sahiplerine yönelik tahkim ve arabuluculuk eğitimi verildi.

Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda katılımcılara eğitim veren Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel, iş dünyasında yaşanan hukuki problemler ve alternatif uyuşmazlık yöntemleri sistemlerinin firmalara uyumlanması konuları hakkında bilgi verdi. Arabulucunun hazırlık aşamasından bahseden Yüksel, daha sonrasında müzakereleri gerçekleştirdiğini anlattı. Yüksel, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Etkili bir arabuluculuk maddesi, genellikle zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar ve aynı zamanda potansiyel olarak değerli ticari ilişkileri korur. Bu sözleşme ile bağlantılı olarak herhangi bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa, taraflar böyle bir uyuşmazlığı çözmek için iyi niyetle arabuluculuğu denemeyi kabul eder. Bunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Uyum arabuluculuk kurallarına uygun olarak yapar. Uyuşmazlığın bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, arabulucu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Uyum tarafından atanır. Hızla gelişen arabuluculuk kurumunun kurumsal olarak sürdürülebilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin girişimleriyle kurulan bu kurum, kurumsallık çerçevesinde yapılan iş birliği ile daha güçlü bir şekilde iş dünyasının uyuşmazlıklarının çözümünde profesyonel hizmete başlandı.”