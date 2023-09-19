Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral tarafından her yıl geleneksel hale gelen kırtasiye yardımı bu yıl da gerçekleşti.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, her yıl olduğu gibi 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında da anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin tamamına kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Altınova Belediyesi, ilçesinde eğitim öğrenim gören ilkokul öğrencilerinin tamamına kırtasiye hediye edildi. Kırtasiye dağıtımına; Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti İlçe Başkanı Metin Bülbül, İl Genel Meclis üyesi Ali Çorbacı, Altınova Belediye Meclis üyeleri Bilal Ok ve Şaban Cineviz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, Altınova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Ufuk Kocatepe, daire amirleri, Altınova Kent Konseyi Başkanı Ali Yurt, AK Parti Altınova İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Günaydın ile AK Parti Altınova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kısa katıldı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, “Belediye olarak üzerimize düşen ne ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli şekilde tüm okullarımızda gerekli tüm tedbirler için çalışmalarımızı tamamladık. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize yeni dönemde başarılar diliyorum. 2023-2024 eğitim öğretim yılı öğretmen, öğrenci ve velilerimiz başta olmak üzere milletimize hayırlar getirsin” diye konuştu.