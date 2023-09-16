Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Altıparmak Sokak'ta yaşanan üzücü olayda, bir adamın kıskançlık krizi sonucu sevgilisini öldürdükten sonra intihar ettiği bildirildi. İlk bilgilere göre, Tuncer Ş. adındaki adam, bir süredir aynı evi paylaştığı Nurgül D. (35) ile arasında başlayan bir tartışmanın ardından sinir krizi geçirdi. Tartışmanın şiddetlenmesi sonucunda Tuncer Ş., sevgilisi Nurgül D.'yi silahla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahı kullanarak kendi yaşamına son verdi.

Olay yerinde duyulan silah sesleri üzerine vatandaşlar hemen polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, ikisinin de hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis yetkilileri, bu üzücü olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Olayın arka planı ve ayrıntıları hala netleştirilmeye çalışılıyor. Kamuoyuna daha fazla bilgi verilmesi için soruşturmanın sürdüğünü belirtti.