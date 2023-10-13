Esenler'de meydana gelen trajik olayın yargılanması devam ediyor. Ümit Karakoyun, 5 Mayıs 2022 tarihinde Asiyenur Atalay ile sokak ortasında yaşadığı tartışmanın ardından iddialara göre başından vurarak ölümüne yol açmıştı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, maktulün ailesi Rahşan Atalay, Bayram Atalay ve Selen Atalay da katıldı. Tutuklu sanık Ümit Karakoyun ve tutuksuz sanık Mesut Gezer ile avukatları da duruşmada hazır bulundular.

Sanık Ümit Karakoyun, mahkemede savunma yaparken, "Merhum Asiyenur Atalay'a Allah'tan rahmet diliyorum. Dosyanın başından sonuna kadar suça sürüklendim. Mesut Gezer bana alkol verdi. Silahı yanına gittiğimde kendi elimle çantasına koydum. Asiye bana tokat atınca bir anlık sinirle oldu. Pişmanım. Mesut Gezer bana Asiye ile ilgili konuştu, bu nedenle gittim" şeklinde ifade verdi. Anne Rahşan Atalay, bu ifade sırasında gözyaşlarına hakim olamayarak "Yalan söylüyor, pişman falan değil" dedi.

Diğer sanık Mesut Gezer ise "Ümit yalan söylüyor. Ben suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum" şeklinde savunma yaptı. Mahkeme heyeti, ara karar olarak sanık Ümit Karakoyun'un tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Olayın geçmişi: Esenler'de yaşanan olayda, Ümit Karakoyun'un sokak ortasında Asiyenur Atalay'ı başından vurarak öldürdüğü iddia edilmişti. Karakoyun, cinayet işlendikten sonra olay yerinden kaçmış, ancak polis tarafından Arnavutköy'de yakalanmıştı. Karakoyun hakkında 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası isteniyordu. Diğer sanık Mesut Gezer ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 ila 3 yıl arasında cezalandırılması talep edilmişti.