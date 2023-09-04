Dün akşam yaşanan bir olayda, aile içi bir anlaşmazlık sonucu çıkan kavgada 21 yaşındaki Salihcan Kaya'nın 20 yaşındaki kuzeni Serhat Kaya'yı bıçaklaması sonucu Serhat Kaya ağır yaralandı. İddialara göre, kızlarla ilgili bir anlaşmazlık nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek şiddete dönüştü.

Tartışmanın ardından Salihcan Kaya, kuzeni Serhat Kaya'yı boyun bölgesinden bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Kanlar içinde yere yığılan Serhat Kaya, acil servis ekipleri tarafından Kürtün Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Serhat Kaya'nın durumu ciddiyetini koruyor ve hayati tehlikesi bulunuyor.

Olayın ardından eve dönen Salihcan Kaya, yaşadıklarını ailesine anlattıktan sonra tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Bu trajik olayın etkisiyle, Salihcan Kaya'nın kız arkadaşı olduğu iddia edilen Havva Bayrak da, Salihcan Kaya'nın ölüm haberini alınca evdeki odasında tabancayla intihar etti.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ederken, Salihcan Kaya ve Havva Bayrak'ın cenazeleri bugün beldede toprağa verilecek.