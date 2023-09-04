Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye mahallesi Ağaç İşleri bölümünde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi Ağaç İşleri Bölümünde 19. Sokak üzerinde seyir halinde olan Husamettin Ş.(42) yönetimindeki 16 ANH 483 plakalı motosiklet ile 21. Sokak üzerinde seyir halinde Mehmet Can Ö. yönetiminde ki 16 AYE 555 plakalı otomobil ile iki sokağın kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Fahrettin Eniş