İstanbul Şişli'de bulunan bir kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilere karşı iddia edilen sözlü taciz ve hakaret olayı, geçtiğimiz gece Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, yurda yakın bir apartmandan öğrencilere yönelik sözlü taciz ve hakarette bulunuldu. Bu durum üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sözlü taciz ve hakaret olayına karıştığı iddia edilen şüpheliler, İ.Y. ve Ş.C. adlarını taşıyor. İ.Y'nin daha önce toplamda 11 farklı suç kaydının olduğu tespit edildi. Bu kayıtlar arasında 'Taksirle Yaralama', 'Tehdit' ve 'Kasten Yaralama' gibi suçlar bulunuyor.

Her iki şüpheli de 'Cinsel Taciz' ve 'Tehdit-Hakaret' suçlarından dolayı işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. Ancak Ş.C. isimli kadın şüpheli, sonrasında serbest bırakıldı, İ.Y. ise adli makamlara sevk edildi. Bu olay, kız öğrenci yurdunun yakınındaki apartmandan yapılan sözlü taciz ve hakaret nedeniyle gündeme geldi.