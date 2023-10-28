AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İsrail'in Filistin saldırılarına dikkat çekmek için bugün 15.00'da "Büyük Filistin Mitingi" düzenledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada, "İktidar miting yapmaz, icraat yapar. Siz Biden'dan hiç İsrail'e destek mitingini duydunuz mu? Böyle bir şaçmalık olur mu? Adamlar uçaklarını gemilerini gönderirken siz sadece selam mı göndereceksiniz? Yapmamız gereken adımları şöyle sıralayabilirim; Acil İslam ülkeleri teşkilatını toplamalıyız. Türk birliği teşkilatı da toplanmalı. İsrail'e karşı hamle yapmalı. Türkiye bunlara öncülük edebilir. İsrail'in Filistin'de yaptıkları için, uluslararası alanda savaş suçlarından dolayı ceza almasını sağlamalıyız. İsrail'in soykırım suç işlediğine dair şimdiden ceza almasını sağlayacak adımlar atmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Mitingin yankıları sürerken bir tepki de Saadet Partisi İnegöl'den geldi.

Gençlik Kolları Teşkilatı ttarafından gece yapılan çalışmada, İnegöl'ün birçok noktasına stickerlar yapıştırılarak Ak Parti'nin düzenlemiş olduğu Filistin mitingi eleştirildi.

Gerçekleştirilen çalışmada ikitidarın miting değil icraat yapması gerektiği vurgulandı.

İnegöl'ün merkez mahallelerinde çok sayıda noktaya yapıştırılan stickerlarda "İktidar miting yapmaz icraat yapar" - "Bebekler Uyurken Sessiz Olunur, Ölürken Değil" ifadeleri yer aldı.

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