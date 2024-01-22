Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı sonrasında beyaza bürünen Sakarya’nın Akyazı ilçesinin yüksek kesimleri, Uludağ ve Kartepe’deki kayak merkezlerini aratmayan görüntülere sahne oldu. Kızağını alanın koştuğu bölgede aileler karın tadını çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Bu çerçevede, Akyazı Belediyesi tarafından Güzlek Mahallesi Aktepe’de kızak merkezi haline getirilen bölgede kar ve doğanın tadını çıkartmak için akın etti. Ara yıl tatilinin de gelmesiyle bölgede oluşan yoğunluk Uludağ ve Kartepe kayak merkezlerindeki görüntüleri aratmazken, 7’den 70’e herkes gönlünce eğlendi.

"Çocuklar için güzel imkan sağladılar"

Karnesini aldıktan sonra ailesiyle kızak kaymaya geldiğini aktaran 9 yaşındaki Rüveyda Aslan, "Karnemi aldıktan sonra babam beni buraya getirdi. Burada kızakla kaydık. Diğer bölgeye gidip orada da kaymaya devam edeceğiz. Buraya geldiğimde kardan adam yaptım ve şimdi de kızakla kayıyorum. Burada çok eğleniyorum" dedi.

Rüveyda’nın babası Halim Aslan, "Çocuklar için güzel imkan sağladılar. Kar tatilinde güzel vakit geçirmek için belediyemiz çok güzel yer yapmış. Çocuklarım çok mutlu oldu. Kar fazla yağmış olsa daha da mutlu olurduk ama şuanda bile bizim için yeterli bir durum. Ben Kartepe ve Kartalkaya’ya giden bir insanım. Bu bölgenin de diğerlerinden bir farkı yok. O bölgelerde de bu kadar kar var neticede burası çevre ilçeler ve iller için güzel bir yer. Önümüzdeki haftalarda belediyenin burada bir kızak şenliği olacak ve o sebeple bütün çevre illerdeki vatandaşları buraya davet ediyorum. Herkese şimdiden iyi eğlenceler dilerim" dedi.

"Tercih meselesi ama burası Kartepe’den daha güzel"

Arkadaşlarıyla bölgeye gelerek eğlendiğini ifade eden Hüseyin Okumuş, "Açıldığı için mutlu olduk ve arkadaşlarımızla buraya gelerek eğleniyoruz. Tercih meselesi ama burası Kartepe’den daha güzel bir yer. Buraya motosikletlerimizle geliyoruz, kızaklarla kayıyoruz. Vatandaşlar için güzel bir yer olmuş. Belediye Başkanımız Bilal Soykan’a teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Yapılacak olan şenlik çocuklarımıza karne hediyesi olmuş olacak"

Bölgeye kurulan merkezde geleneksel hale getirilen ve bu yıl 3’üncüsüne hazırlanan kızak şenliği hakkında bilgi veren Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Ara yıl tatilinin başlamasıyla birlikte aileler buraya akın etti. İnşallah belediyemizin organizasyonunu da kar yağışı devam ederse önümüzdeki hafta sonu yapmayı düşünüyoruz. Artık burası her vatandaşımızın bildiği, ilçe ve şehir dışından da gelen vatandaşların olduğu, yakın ilgi gösterdiği bir yer oldu. İnşallah bu yıl ve her yıl üzerine bir şeyler katarak alışkanlığı devam ettireceğiz. Keramali Türbesi’nin eteklerindeyiz. Burası çabuk ve kolay ulaşılan bir bölge. Aileler de buraya kısa bir şekilde gelerek hoşça vakit geçirebiliyorlar. Kar yağışı devam ederse geleneksel hale getirdiğimiz Güzlek Mahallesi Aktepe Kızak Şenliği etkinliğimizin 3’üncünü bu hafta sonu yapmayı planlıyoruz. Geçen sene deprem sebebiyle erteledik. Bu sene yapılacak olan şenlikte çocuklarımıza karne hediyesi olmuş olacak" şeklinde konuştu.