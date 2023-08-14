Sıcak havalardaki artışla birlikte evlerde, iş yerlerinde ve arabalarda klima kullanımı gittikçe artıyor. Klimaların uzun süre ve kontrolsüz kullanımının sağlık sorunlarına zemin hazırladığını ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Aygün Gür, KOAH, astım gibi akciğer hastalığı bulunan kişilerin hastalıklarının şiddetlenebileceği konusunda uyarırken; klima kullanımlarında mutlaka arada camların açılarak ortamın havalandırılmasını ve klimanın üflediği havaya direkt maruz kalınmaması gerektiğini belirtti.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi klima kullanımını vazgeçilmez bir hâle getirdi. Ancak klimaların yanlış kullanımı, birçok problemi de beraberinde getiriyor. Uzun süre soğuk ve kuru havaya maruz kalan kişilerde üst solunum yolu ve akciğer hastalıklarının ortaya çıktığını ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Aygün Gür, klima kullanımına bağlı olarak en sık görülen solunum yolu hastalıklarının sinüzit ve bronşit olduğunu belirtti.

Klima hastalığına dikkat

Klima kullanımına bağlı olarak gerçekleşen solunum yolu hastalıklarının yanı sıra klima yolu ile insana bulaşan çeşitli mikroorganizmalar ve mantarlar da bulunuyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Aygün Gür, “Klima, KOAH, astım gibi akciğer hastalığı bulunan kişilerin kolaylıkla enfeksiyon kapmalarına ve hastalıklarının alevlenmesine yol açabiliyor. Halk arasında, klima hastalığı olarak bilinen ‘Lejyoner’ hastalığı, bir çeşit akciğer enfeksiyonu olup yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendisini gösteriyor” açıklamalarında bulundu.

“İç ve dış ortam ısı farkı 8-10 dereceyi geçmeyecek şekilde ayarlanmalı”

Klimalar doğru kullanıldığında insanlara sağlıklı ve konforlu ortamlar sağlarken; alerjik yapılı kişilerde klimanın üflediği soğuk hava ve ortama yaydığı tozlar şiddetli öksürük ve astım krizlerini tetikleyebiliyor. Klima kullanılırken bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Gür, “Klimaların periyodik olarak bakımları yapılmalı ve filtreleri sık aralıklarla temizlenmelidir. En uygun sıcaklık 24-25 derece olup, önemli detaylardan biri de, iç ve dış ortam ısı farkı 8-10 dereceyi geçmeyecek şekilde ayarlanmalı ve nem oranı da yüzde 40-50 olmalı. Ortamın hızlı soğutulması öksürük, nefes darlığı gibi şikâyetlere yol açabilir. Bu nedenle de ortam yavaş bir şekilde soğutulmalı. Klima çalışırken mutlaka arada camlar açılarak ortam havalandırılmalı ve klimanın üflediği havaya direkt maruz kalınmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Klima kullanımının astımlı ve alerjik hastalar açısından bazı riskleri bulundurduğunu da sözlerine ekleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Aygün Gür, “Yüksek sıcaklık ve nem oranı riskleri göz ardı edilemez. Dolayısıyla da, bu hastalar belirtilen kurallara dikkat ederek klimaları şuurlu ve uygun şekilde kullanabilirler” şeklinde belirtti.