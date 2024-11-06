Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetimizin banisi Atatürk’ü vefatının 86. yılında şehrin 4 ayrı merkezini süsleyen 1086 adet Atatürk çiçeğiyle anacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında 4 ayrı alanda kenti Atatürk çiçekleriyle süsleyecek.
Yapılan çalışmada şehrin 4 merkezi noktasına Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 86. vefat yıldönümü nedeniyle 1086 adet Atatürk çiçeğinden oluşan hatıra fotoğrafı alanı kurulacak.
4 AYRI HATIRA FOTOĞRAFI ALANI
10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca belirlenen alanlar Atatürk çiçekleriyle süslenecek.
Bu kapsamda, İzmit merkezde yer alan Cumhuriyet Bulvarı’nın Fethiye Caddesi, Yeni Cuma mevkii, İzmit Kent Meydanı ve Pişmaniyeciler Meydanı’nda hatıra fotoğrafı alanları kurulacak.