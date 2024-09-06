Yeni eğitim döneminde öğrencilerin sorun yaşamaması için eylül ayı içerisindeki tüm cumartesi günleri İzmit ve Gebze seyahat kart ofislerinde hizmet verileceği duyuruldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin Kocaeli kartlarında problem yaşamaması için mesai değişikliğine gitti. Vatandaşların "Kocaeli Kart" işlemlerini yaptırdığı ofislerde, özellikle okulların açıldığı her yılın eylül ayında yoğunluklar yaşanıyor. Yaşanacak yoğunluğun önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı yeni kararlar aldı. Alınan karar gereği mesai saatlerinde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, Kocaeli Kart ofisleri eylül ayının cumartesi günlerinde normal mesai saatleri içerisinde açık olacak. Eylül ayı boyunca İzmit ve Gebze seyahat kart ofislerinde hafta içi mesai saatleri 08.30-16.30 olarak güncellendi. Yine eylül ayı içerisindeki tüm cumartesi günleri İzmit ve Gebze seyahat kart ofisleri 08.30-17.30 arası vatandaşa hizmet vermeye başlayacak. İzmit ve Gebze seyahat kart ofisleri dışında kalan ofisler hafta içi normal mesai saatleri içerisinde hizmet verecek.