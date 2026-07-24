Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın karıştığı tek taraflı trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesi Düzler yolu mezarlık mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 06 ALY 82 plakalı araç tek taraflı kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kaza yerinde gerekli emniyet tedbirlerini alırken, kazada hafif yaralanan 2 kişi ilk müdahalelerinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim edildi.