Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı’ndaki çalışmaları inceleyen Başkan Büyükakın, 275 milyon TL değerindeki projenin trafik akışını iyileştireceğini ve güvenliği artıracağını vurguladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent trafiğini rahatlatmak için yaptığı çalışmalar aralıksız olarak sürüyor.

Bu kapsamda yapımı devam eden Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı, bölgenin trafik akışını büyük ölçüde rahatlatacak. Hummalı bir çalışmanın sürdüğü projeyi yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yatırım bedeli 275 milyon TL olan projenin trafik akışını iyileştireceğini ve güvenliği artıracağını vurguladı.

275 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı’ndaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmaları denetleyen ve ilgili firma yetkililerine projenin daha hızlı yürütülmesi için talimat veren Başkan Büyükakın, “Yakında şehrimize modern bir kavşak daha kazandırmış olacağız” dedi. Başkan Büyükakın, yatırım bedeli 275 milyon TL olan projenin Yeşilova- Solaklar geçişindeki trafik akışını iyileştireceğini ve güvenliği artıracağını belirtti. Başkan Büyükakın’a inceleme sırasında Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Fen İşleri Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Muharrem Tutuş eşlik etti.

Proje kapsamında beş yeni köprü yapılacağının altını çizen Başkan Büyükakın, “Aynı zamanda altı kutu menfez, toprakarme duvar, istinat duvarı, betonerme duvar, beş bin metre kazık imalatı, 6,5 kilometre sıcak kaplama yol, drenaj, tretuvar ve aydınlatma imalatları yapacağız. Ekiplerimiz daha hızlı ve daha verimli bir ulaşım deneyimi için yoğun bir şekilde çalışıyor” şeklinde konuştu.