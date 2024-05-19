Bilecik’in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Kooperatifi katkılarına devam ediyor.

Osmaneli Belediyesi ve Kadın Girişimciler Kooperatifi arasındaki iş birliği, hız kesmeden her alanda devam ediyor. Bu güçlü iş birliği, toplumun her kesimine olumlu yansımalar sağlayarak, kadın girişimcilerin güçlenmesine ve başarılarına katkı sağlıyor. Belediyenin kooperatife sağladığı destekler, doğru planlama ve organizasyonla kooperatifin hak ettiği yere ulaşmasına imkan tanıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, belediye olarak kadın girişimcilere yönelik destekleri artırarak, kooperatifin başarı grafiğini yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti. Torun, "Belediyemiz, Kadın Girişimciler Kooperatifimize desteklerine daha da güçlü bir şekilde devam ediyor. Kadın girişimcilerin ekonomik ve sosyal alanda daha etkin bir rol oynamaları için elimizden gelen her türlü desteği vermeye kararlıyız. Kadın girişimcilerin potansiyellerini ortaya çıkarmak ve onlara destek olmak adına, bu iş birliği ve desteklerin artarak devam etmesi, kadın girişimcilerin güçlenmesi ve toplumun kalkınmasına olumlu katkılar sağlamaya devam edecektir" diyerek, bu iş birliğinin önemini vurguladı.