KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Yaza Merhaba Şenliği", yüzlerce kadın ve çocuğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen "Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı" kapsamında gerçekleştirilen şenlik, sabah saatlerinde Kavaklı Sahili’nde yapılan toplu spor etkinliğiyle başladı. Ardından gün boyu süren atölye çalışmaları ve eğlenceli aktivitelerle katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte kadınlara yönelik makrome ve çanta boyama atölyeleri büyük ilgi gördü. Ayrıca, uzman diyetisyenler eşliğinde sağlıklı beslenme konulu söyleşiler düzenlendi. Çocuklar için ise uçurtma uçurma, yüz boyama ve anne-çocuk etkinlikleri gibi çeşitli eğlenceli faaliyetler organize edildi.

"Evde oturmak yerine buraya gelerek stres atıyoruz"

Etkinliğe katılan Anne Şehir Merkezi üyesi Canan Özmen, programa ilk etapta kızıyla birlikte dahil olduğunu belirterek, "Evde oturmak yerine buraya gelerek stres atıyoruz. Hocalarımız ve arkadaşlarımızla çok güzel zaman geçiriyoruz. Her şeyden çok memnunuz" dedi. Uzun süredir merkezin faaliyetlerine katılan Nazan Duras ise, "Burada olmak bir ayrıcalık. Pandemi döneminde aldığım bilgiler sayesinde rahatsızlıklarımı tedavisiz atlatabildim. Bu merkez benim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Anne ve çocukların birlikte kaliteli zaman geçirdiği "Yaza Merhaba Şenliği", katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.