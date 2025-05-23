Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Okuyan Şehir Kulübü Projesi", kent genelinde oluşturulan okuma grupları aracılığıyla yüzlerce katılımcıyı kitapla buluşturuyor. Proje kapsamında, kursiyerler, gönüllüler ve aile bireyleri her ay farklı kitaplar üzerine tahliller gerçekleştirerek okuma kültürünü yaygınlaştırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü projede 62 ayrı grupta toplam 682 kitapsever yer alıyor. Şubat, Mart ve Nisan aylarında belirlenen eserleri birlikte okuyarak analiz eden gruplar, üç aylık dönemin sonunda toplu bir final programıyla sezonu kapatmaya hazırlanıyor.

"Farklı fikirleri dinleyerek olaylara çok yönlü bakmayı öğreniyoruz"

Proje kapsamında son olarak Gebze’deki Osman Hamdi Bey KO-MEK kursiyerlerinin oluşturduğu okuma grubuyla bir kitap tahlili programı düzenlendi. Etkinlikte, Türk edebiyatının önemli yazarlarından Rasim Özdenören’in "Gül Yetiştiren Adam" adlı eseri masaya yatırıldı. Zehra Demirci’nin grup liderliğinde gerçekleşen etkinlikte katılımcılar, eserin teması, karakter yapıları ve semboller üzerine fikir alışverişinde bulundu. Program sonrası açıklamalarda bulunan Okuyan Şehir Gebze Kulübü Lideri Zehra Demirci, "Bu etkinlikler sayesinde sadece kitap okumuyor, aynı zamanda düşünce dünyamızı da geliştiriyoruz. Farklı fikirleri dinleyerek olaylara çok yönlü bakmayı öğreniyoruz" dedi.

Katılımcılardan Selamı Karaca ise kitap kulübüne katıldıktan sonra romanlara yöneldiğini belirterek, "Gül Yetiştiren Adam iç dünyamıza ayna tutan bir eser. Üzerine konuşmak ve farklı yorumları dinlemek büyük zenginlik katıyor" şeklinde konuştu.

Başka bir katılımcı Hacer Alioğlu Yakuti de, "Kulübe katıldığım günden beri kitaplara olan ilgim daha da arttı. Aynı zamanda bu ortamda yeni dostluklar kurduk. Bu projeyi çok kıymetli buluyorum" ifadelerini kullandı.