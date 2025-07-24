Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kentteki kuraklık tehlikesine dikkat çekti. İSU, "Ekim ayından itibaren planlı kesintiler gündeme gelebilir" uyarısıyla vatandaşları tasarrufa çağırdı.

Kocaeli, son yılların en büyük kuraklık kriziyle karşı karşıya. İSU Genel Müdürlüğünce sosyal medyada paylaşılan veriler, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Paylaşımda, yağışların normalin yüzde 80’in altında kalması sebebiyle barajlardaki su miktarının kritik seviyelere düştüğüne dikkat çekildi.

Kişi başı günlük ortalama su tüketiminin 131 litreye ulaşarak rekor kırdığının ifade edildiği açıklamada, "Ekim ayından itibaren planlı kesintiler gündeme gelebilir. Her birimiz küçük adımlarla büyük fark sağlayabiliriz" denilerek vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulunuldu.