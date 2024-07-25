Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, çevre temizliği bilincini oluşturmak amacıyla gençlerle birlikte mıntıka temizliği yaptı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman çevre temizliği bilinci ve farkındalığı oluşturmak amacıyla gençlerle birlikte mıntıka temizliği yaptı. Çevre temizliğinin önemine dikkat çekmek ve gençleri de bu konuda teşvik etmek isteyen Başkan Kocaman, Dumlupınar Mahallesi Kanalpark mevkiinde gençlerle çöp topladı. Ellerine eldivenleri geçirip, çöp poşetlerini alan Başkan Kocaman ve gençler, izmarit, evsel atık gibi çevre ve görüntü kirliliğine yol açan atıkları topladı. Çevre temizliği herkesin sorumluluğu olduğunu söyleyen Başkan Kocaman, "Çevremizin temizliğinden hepimiz sorumluyuz. Gençlerle birlikte Kartepe’mizi temizlemekten gurur duyuyorum. Onlara bu konuda öncülük etmek ve farkındalık oluşturmak bizim görevimiz. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir Kartepe bırakmak için her birey çevre temizliğine katkıda bulunmalı ve üzerine düşeni yapmalıdır. İleri ki günlerde hem çevre temizliği hem de kent estetiği adına geniş kapsamlı ve devamlılık arz eden yeni düzenlemeleri hayata geçireceğiz" dedi.

Etkinlik sonunda toplanan çöpler, belediye ekipleri tarafından teslim alındı.