Kaza, Yenipazar ilçesi Selimköy köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yenipazar istikametinden Selimköy köyü yönüne seyir eden Ş.Ü. idaresindeki 11 EK 527 plakalı otomobil, kavşaktan Yenipazar istikametine çıkış yapmakta olan M.Z.Ç. idaresindeki 26 AFK 718 plakalı otomobile sol yan kısmından çarptı. Kazada 11 EK 527 plakalı aracın sürücüsü Ş.Ü. ve araçta bulunan S.Ü., A.Ü., B.Ü., A.Z.Ü., H.Ü. ile diğer aracın sürücüsü M.Z.Ç. ve yolcular S.Ç., S.Ç., S.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. 10 yaralı, ambulanslarla tedbir ve tedavi amaçlı olarak Gölpazarı Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.