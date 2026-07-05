OpenAI, son dönemde ürün geliştirme çalışmalarına ağırlık verirken farklı iş birliklerine de imza atıyor. Şirket, ilk donanım ürününü Codex hizmetine özel olarak hazırlanan bir cihazla kullanıcıların karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Açıklamaya göre Work Louder iş birliğiyle geliştirilen özelleştirilebilir tuş takımı, Codex kısayolları için kişiselleştirilebilir şekilde kullanılabilecek. Ürünün 15 Temmuz’da resmen tanıtılması bekleniyor.

OpenAI, bildiğiniz üzere Apple'ın eski tasarımcısı Jony Ive ile de bir ürün geliştiriyor. Şu an için ayrıtıları belli olmayan bu donanım ürününün birkaç yıl içinde karşımıza çıkması bekleniyor.