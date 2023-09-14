Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre, ülkemizde hava koşulları önemli bir değişiklik göstermeyecek gibi görünüyor. Ancak, Batı ve Güney kıyılarımızda mevsim normallerinin biraz üzerinde sıcak bir hava hakim olacak. Bursa'da hava sıcaklığı 17°C ile 30°C arasında seyredecek.

Diğer taraftan, ülkemizin kuzeydoğu ve doğu bölgelerinde parçalı bulutlar gökyüzünü süsleyecek. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri, Rize, Artvin, Iğdır, Ağrı ve Van'ın bazı bölgeleri ile Hakkari'nin kuzey çevrelerinde yerel sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.