Ekonomik baskıların arttığı dönemde şirketlerin konkordato başvuruları sürerken, bebek tekstili sektöründe faaliyet gösteren köklü markalardan İdil Bebe de bu sürece dahil oldu. Şirketin borçlarını yeniden yapılandırarak faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla konkordato başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

3 aylık geçici mühlet verildi

İstanbul merkezli faaliyet gösteren İdil Bebe Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Uygun Bebe Mağazacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, mali yükümlülüklerini yeniden yapılandırmak amacıyla konkordato başvurusu yaptı.

Şirketlerin başvurusunu inceleyen İstanbul 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi, iki firma ile şirket yöneticileri Bade Uygun, Mevlüde Uygun ve Bisera Çömcüoğlu için 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti kararı verdi.

Mahkeme ayrıca sürecin denetlenmesi ve yürütülmesi için üç kişiden oluşan konkordato komiser heyeti görevlendirdi. Heyette Bağımsız Denetçi Halil İbrahim Karayıldırım, SMMM Eyüp Yüksel Mutlu ve hukukçu Birce Arslandoğan yer aldı.

Kararla birlikte alacaklılara da konkordato talebine itiraz edebilmeleri için 7 günlük kesin süre verildi. Alacaklılar, konkordato şartlarının oluşmadığını gösteren delilleri mahkemeye sunarak başvurunun reddedilmesini talep edebilecek.

İdil Bebe Tekstil ile Uygun Bebe Mağazacılık’ın vergi levhası kayıtlarında, her iki şirketin de 2024 ve 2025 yıllarında vergi matrahının bulunmadığı görüldü. Kayıtlardaki bu durum, şirketlerin söz konusu yıllarda gelirlerinden daha yüksek gider bildirdiğine ve zarar beyan ettiğine işaret etti.