47 yaşında hayatını kaybeden üç çocuk babası Ahmet Pola’nın vefatı, görev yaptığı birimde ve memleketi olan Orhangazi’de derin bir üzüntüye yol açtı.

Ahmet Pola için memleketi Orhangazi’nin Yeniköy Mahallesi’nde askeri tören düzenlendi. Tören, mahalledeki Yeni Camii’nde kılınan cenaze namazıyla başladı. Cenazeye Pola’nın ailesi, yakınları, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende gözyaşları sel oldu.

Namazın ardından Ahmet Pola’nın cenazesi, dualar eşliğinde Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Jandarma Alay Komutanlığı’ndan rütbeli personel ile çok sayıda vatandaş da katıldı.