Bursaspor Başkanı Enes Çelik, bugün saat 16.16'da satılmaya başlayan kombine biletlerin birkaç saat içerisinde 4 binden fazla satıldığını açıkladı.

Başkan Çelik, “Değerli Bursaspor’lular. Bugün 16’da satışına başladığımız kombinelerimizde birkaç saat içerisinde 4.000 adeti aşmış durumdayız. Şehrimizde oluşan birlikteliğin, taraftarımızın heyecanı ve özverisiyle en üst seviyeye ulaşacağına inanıyorum. Kombine satışına gösterdiğiniz hızlı ve yoğun ilgiye teşekkür ediyor, bu havanın sezon boyunca artarak devam etmesini diliyorum.” dedi.