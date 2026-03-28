TFF 2. Lig'de Bursaspor ile Fethiyespor arasında oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

Stadyum: Fethiye İlçe Stadyumu

Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, İlhan Depe, Salih Kavrazlı, Eyüp Akcan, Soner Aydoğdu, Emir Kaan Gültekin, Ertuğrul Furat

Fethiyespor: Nurulllah Aslan, Şahan Akyüz, Onur Atasayar, Cihan Kazan, Seyit Özcan, Ulaş Zengin, Serdercan Eralp, Oğuz Yıldız, Uğur Ayhan, Ramazan Çevik, Yusuf Türk

Maçtan Önemli Dakikalar

16' Bursaspor golü buldu ve öne geçti. Bu dakikada sağ kanattan korner vuruşunu paslaşarak kullanan Soner Aydoğdu, ceza sahası çaprazından uzak köşeye harika bir vuruş çıkardı. Kaleci Nurullah'ın uzanmasına rağmen top 90 tabir edilen yerden filelere buluştu.

80' Fethiyespor golü buldu. Penaltı atışını kullanan Yusuf Türk topu filelere gönderdi. Maç berabere durumuna geldi.