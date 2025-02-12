Sürücüsüz ilerleyen kamyon ise bariyerlere çarparak 400 metre ilerde durdu.
Bursa’nın İznik ilçesi, Yenişehir-İznik Yolu üzerine 54 H 0332 plakalı kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Aracın uçuruma uçtuğunu zanneden sürücü kapıyı açıp aşağı atladı. Fakat kamyon sürücüsüz halde 400 metre boyunca ters yönden ilerleyip bariyerlere çarparak emniyet şeridinde durdu. İhbar üzerine Bursa İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, hafif yaralanan sürücü ise İznik Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: İHA