Kiralık ve satılık konut talebi yüzde 22,2 artarken, reel satış fiyatları ülke genelinde yüzde 8,9, İstanbul’da yüzde 8,6, Ankara’da yüzde 2,8, İzmir’de yüzde 5,9 düştü. Kiralık konut talebi yüzde 22,9 yükselirken, reel kira değişimi yüzde 1 geriledi.İSTANBUL (İGFA) - Sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi BETAM iş birliğiyle hazırlanan “Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü” raporu, Nisan 2025’te konut piyasasındaki hareketliliği ortaya koydu.

Rapora göre, konut talep endeksi yüzde 22,2 artarak güçlü bir yükseliş gösterirken, reel satış ve kira fiyatlarında düşüş devam etti.

REEL SATIŞ FİYATLARI NEGATİF SEYREDİYOR

Ülke genelinde reel konut fiyat endeksi, 2023 Temmuz’dan beri düşüşte. 2024 sonlarında sınırlı artış gösteren endeks, 2025’te yeniden gerileyerek Nisan’da 154,8’e düştü. İstanbul’da 1,4 puan azalışla 152,3, Ankara’da 2,8 puan düşüşle 184,6, İzmir’de 2,2 puan gerilemeyle 166,4 olarak kaydedildi. Yıllık reel fiyat değişimi ülke genelinde -yüzde 8,9, İstanbul’da -yüzde 8,6, Ankara’da -yüzde 2,8, İzmir’de -yüzde 5,9 oldu. Cari fiyat artışı ise yüzde 25,6 seviyesinde gerçekleşti.

KİRALIK PİYASADA TALEP YÜKSELİYOR

Kiralık konut talep endeksi, Mart’a göre yüzde 22,9 artarak geçen yıla kıyasla yüzde 7,9 daha yüksek seyretti. Ancak reel kira değişimi ülke genelinde -yüzde 1 oldu.

Kiralık ilan metrekare fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 36,5’e gerilerken, kapatılan ilan yaşı ülke genelinde ve İstanbul, Ankara, İzmir’de azaldı.

Öte yandan satılık konut arzında ilan yaşı ülke genelinde ve üç büyükşehirde yükseldi. Kiralık piyasada ise arz artışı sınırlı kaldı.

Raporda, reel fiyatlardaki düşüşün Haziran 2024’ten itibaren yavaşladığı belirtilirken, konut piyasasında talep artışı dikkat çekerken, reel fiyatlardaki negatif seyir ekonomik dinamiklerin etkisiyle devam ediyor.