Meram Belediyesinin çocuklara sporu sevdirmek, sağlıklı yaşam bilinci kazandırmak ve mahalle kültürünü pekiştirmek amacıyla geleneksel hale getirdiği ‘Düz Bisiklet Yarışları’nın üçüncüsü start aldı.KONYA (İGFA) - Meram Belediyesinin çocuklara ve gençlere sporu sevdirmek, sağlıklı yaşam bilinci kazandırmak ve mahalle kültürünü pekiştirmek amacıyla geleneksel hale getirdiği “Düz Bisiklet Yarışları” bu yıl da büyük bir coşku ve katılımla başladı. İlk yarışlar Gödene ve Dere Mahallelerinde gerçekleştirildi.

ÇOCUKLARIN AZMİ VE HEYECANI ORGANİZASYONU RENKLENDİRDİ

2012-2019 doğumluların katılımına açık olan yarışlar, üç farklı yaş kategorisinde düzenleniyor; 6-7 yaş, 8-10 yaş ve 11-13 yaş. Kıyasıya mücadelelere sahne olan yarışların ilk ayağı 21 Temmuz Pazartesi günü Gödene Mahallesi’nde, ikinci ayağı ise 22 Temmuz Salı günü Dere Mahallesi’nde yapıldı.

Ailelerin yoğun ilgisi ve çocukların gözlerindeki heyecanla dolu bu renkli organizasyonda, kazanan sadece dereceye girenler değil; sağlıklı yaşama bir adım atan, birlikte yarışan ve mahalle ruhunu yaşayan tüm çocuklar oldu.Meram Belediyesi yarışlarda dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler takdim ederek hem emeklerini ödüllendirdi hem de motivasyonlarını artırdı.

Düz Bisiklet Yarışları 5 Ağustos’a kadar her pazartesi ve salı günü Meram’ın farklı mahallelerinde devam edecek.

Yarış takvimine dahil olan diğer mahallelerde de heyecan, mücadele ve çocuk neşesi sürecek.