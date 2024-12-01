Konya'da Selçuklu Aile Gelişim Merkezi (SAGEM) tarafından ailelere yönelik olarak “Çocukla İletişim ve Çiftler Arasında Etkili İletişim” konulu seminer düzenlendi.KONYA (İGFA) -Selçuklu Belediyesi tarafından toplumun temel taşı olan aile kurumunun yapısını güçlendirmek ve sağlıklı bir iletişim temeli oluşturmak amacıyla ilçeye kazandırılan SAGEM, sürdürdüğü faaliyetlerle mutlu aile ve huzurlu bir toplumun oluşmasına katkı sağlıyor.

Merkez, ücretsiz olarak sunduğu terapi ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra bireysel ve ailevi ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla başlattığı eğitim programlarıyla da farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Bu amaçla SAGEM Konferans Salonu’nda “Çocukla İletişim ve Çiftler Arasında Etkili İletişim” konulu seminer düzenlendi. Etkinlikte “Çocukla İletişim” ve “Çiftler Arasında Etkili İletişim” konularında ebeveynlere ayrıntılı bilgiler verildi. Alanında uzman konuşmacılar tarafından katılımcılara çocuklarla bağ kurmanın derinlikleri, çiftler arasındaki anlaşmazlıkların nasıl yapıcı bir şekilde ele alınabileceği ve aile içi iletişimde sıklıkla yapılan hataların nasıl düzeltilebileceği konuları anlatıldı.

SAGEM’in Selçuklu Belediyesi’nin sosyal hayata değer katan projeleri içerisinde yer aldığını ve faaliyet gösterdiği günden bu yana yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, gerçekleştirilen seminerlerin aile bütünlüğü ve bağlarının güçlenmesine katkı sağlayacağını düşündüğünü belirterek, emeği geçen danışmanlara şükranlarnı sundu.

Seminere yoğun ilgi gösteren vatandaşlarda, seminerden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Selçuklu Belediyesi ve SAGEM’e desteklerden dolayı teşekkür etti.