Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik faaliyetlerinden olan Bilgehanelerin yeni dönemde Hafızlık Hazırlık Programı'na katılan öğrencilere ve ailelerine yönelik tanıtım programı gerçekleştirildi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerin Hafızlık Hazırlık Programı kapsamında aileler bilgilendirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım programı, 920 öğrenci ile ailelerden oluşan yaklaşık 2000 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda, Bilgehanelerde 8 yıldır faaliyet gösteren Hafızlık Hazırlık Programı'nın tanıtımı yapıldı. Velilere ve öğrencilere müfredat, program içeriği ve sınav süreci hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Konya’daki Hafız İmam Hatip Ortaokulu programı uygulayan 5 okulunun idarecileri de okullarını velilere tanıtarak bilgi verdi.

“Bir Hafız Yetişir; Bir Nesil Değişir” sloganıyla 1 Temmuz itibariyle bu dönemde de hizmet vermeye başlayan projeyle 710 Hafızlık hazırlık ve 210 hazırlık ezber destek öğrencisi eğitimlerini sürdürüyor.