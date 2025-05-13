Cansuyu Derneği Konya Temsilciği tarafından organize edilen programda okullarda öğrencilere çorba, süt ve çeşitli ikramlarda bulunuluyor.KONYA (İGFA) - 2024-2025 Eğitim öğretim yılı süresince her hafta okularda öğrencilere ikramda bulunan Cansuyu Derneği bu hafta Karatay’da bulunan Mahide Koşukçu İlkokulu öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Programla ilgili açıklama yapan Cansuyu Derneği Konya Temsilcisi İsmail Tozan, “Bugün çorba programımız kapsamında Karatay ilçemizde bulunan Mahide Koşukçu İlkokulundayız. Yaklaşık 600 öğrencimize ikramlarda bulunduk.

Cansuyu Derneği Konya Temsilciği olarak bu eğitim öğretim yılı içerisinde yaklaşık 7500 öğrencimize ikramalarda bulunduk. Geçtiğimiz aylarda Kadınhanı, Doğanhisar ve Derbent gibi ilçelerimizde okullarımıza giderek öğrencilerimizle bir araya gelmiştik.Cansuyu derneği olarak faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedi.

Mahide Koşukçu İlkokuluOkul MüdürüZafer KAYA “Cansuyu Derneğimize bu güzel çorba ikramından dolayı canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bundan Sonraki faaliyetlerinde de başarılar diliyorum.” dedi.