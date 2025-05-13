Bilecik’te bir kulübede başlayan yangın arı kovanlarına sıçrarken 35 kovandaki arılar zarar gördü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen Köyü Sürüm Deresi mevkiinde arıcılık yapan S.Ü.’ye ait kulübede henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede kulübenin yanında bulunan arı kovanlarına sıçradı. Yangını görenler hemen kulübe sahibi ve 112’yi arayarak haber verdi. Olayda, kulübe tamamen yanarken 35 kovan arı kolonisi ise devrilerek yerle bir edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.