Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da büyük bir coşkuyla kutlandı.KONYA (İGFA) - Türk bayraklarıyla sokakları dolduran ve Kılıçarslan Meydanı’nda Uğur Işılak konseriyle zafer coşkusunu yaşayan on binlerce Konyalı daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı konuşmayı ilgiyle takip etti.

Meydanı dolduran Konyalılara hitap eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın her zaman olduğu gibi görevini yerine getirdiğini söyleyerek, “Konya bizi hiç mahcup etmedi. Konya Selçuklu Darü’l-Mülkü olduğunu bir kez daha gösterdi. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz, iyi ki hep beraber Konya’yız. Rabbim, bizlere bu şehre hizmet etmeyi nasip ettiği için ne kadar şükür etsek, ne kadar hamd etsek az” diye konuştu.

Konya semalarının hava fişek gösterileriyle aydınlandığı gecede, Konyalı vatandaşlar geç saatlere kadar kutlamalara devam etti.