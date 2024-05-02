Öfke nöbeti kalp krizine neden olabilir mi?

Bu sorununn cevabını bulmaya çalışan bilim adanları 280 sağlıklı genç yetişkini topladı ve onları rastgele dört gruba ayırdı. Ayrılan bu 4 gruba sırasıyla öfke, üzüntü, endişe ve normal duygu durumları yaşatıldı.Başlamadan önce ve sonrasında 100 dakika aralıklarla araştırmacılardan kan örnekleri aldılar ve kan akışı ile basınç ölçümlerini yaptılar.

Amerikan Kalp Derneği Dergisi'nde yayınlanan bulgular, öfkenin kan damarı fonksiyonunu bozması nedeniyle gerçekten de kalbi etkileyebileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, normal duygu durumundaki kişilere kıyasla öfkeli gruptaki kişilerde kan damarlarının genişleme yeteneğinin önemli ölçüde azaldığını buldu.

Genişleme, kan damarlarının iç kısımlarını kaplayan endotel hücreleri tarafından düzenlenmektedir. Kan damarları genişleyip büzülerek vücudun ihtiyaç duyan bölgelerine kan akışını yavaşlatır veya artırır.