Köpekleri av tüfeği ile vuran şahıs serbest

Deydinler mahallesinde sokak köpeklerini, pompalı tüfekli vurarak birini öldüren diğerini ise yaralayan O.A., Jandarma komutanlığı ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, 13 Ocak'ta kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. O.A.(30) kovaladığı sokak köpeğini tüfekle vurdu. Köpek yaralı halde kaçarken, O.A. ise elindeki tüfeği omuzuna koyarak uzaklaştı. O.A.'nın beyaz renkli köpeği öldürmeden dakikalar önce bir başka köpeği daha vurduğu ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, siyah renkli bir köpeğin, aksayarak şüphelinin yanından geçerek kaçtığı görüldü. Sağ arka bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.

YAKALANDI

Olayın ardından Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Peşine düşen İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri, şüpheliyi Deydinler mahallesinde ki tarlalık alanda yakaladılar. Yakalanan şüphelinin üst aramasında bir miktar metanfetamin maddesi ele geçirildi.

TAVUKLARIMI YİYORLARDI

Şüpheli Okan A.'nın ifadesinde "Köpekler tavuklarımı öldürüyorlardı. O yüzden ateş ettim" dediği öğrenildi. Şüpheli sorgulamanın ardından Adliyeye sevk edildi.

SERBEST KALDI

Şahıs, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.