Eyüpsultan Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşlar için eğitimden sağlığa her alanda çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda liseden mezun olanlar ve üniversite öğrencileri için kurulan Genç Akademi’nin KPSS, ALES ve DGS Hızlandırma Kursları başladı.

Eyüpsultan’da öğrenim gören veya Eyüpsultan’da ikamet eden liseden mezun olmuş ve üniversite eğitimi alan öğrenciler için geliştirilmiş özel bir birim olan Genç Akademi, öğrencilerin kariyer yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyor.

Gençlerin akademik, sanatsal ve kariyerlerine yönelik destekleyen Genç Akademi’de, gençler hem uzmanlaşacakları alanlarda eğitim alma imkânı buluyor hem de uzmanlaşacakları alanların dışında yeni bilgiler kazanıyor.

Eğitimler tamamen ücretsiz

Genç Akademi’de KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı), DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ve ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) eğitimleri tamamen ücretsiz olarak 18 - 35 yaş arası ortaöğretim, ön lisans ile lisans öğrencilerine yönelik gerçekleşiyor. Konu anlatımları, soru çözümleri, denemeler ve rehberlik faaliyetlerinin yer aldığı KPSS, ALES ve DGS hızlandırma kurs kayıtları devam ediyor. Öğrenciler alanında uzman eğitmenlerden dersler alarak geleceklerine yön verebilecekleri hızlandırma kursları için 0212 440 15 40 numaralı telefondan bilgi alıp, kayıt yaptırabiliyorlar.