Kredi kartı borçları, yılın ilk 10 ayında inanılmaz bir yüzde 119 artışla neredeyse 1 trilyon liraya dayandı. Bu süre zarfında her 100 kişiden 12'si, ödemelerini yapamadığı için yasal takibe düştü.

Ekonomi yönetimindeki değişiklikler sonrasında, haziran ayından itibaren faiz oranları artırılmaya başlandı. Politika faizi yüzde 8,5'ten yüzde 35'e çıkarılmasına rağmen, tüketim talebinde bir düşüş gözlenmedi.

Ocak-ekim döneminde kredi kartı borç rakamı şaşırtıcı bir yüzde 119 artışla 991 milyar liraya yükseldi. Aralık 2022'de ise bu miktar 452 milyar lira civarındaydı.

Borç ödememe oranı ise aynı dönemde yüzde 11,7'ye yükseldi. Bu, her 100 kişiden 12'sinin ödemelerini yapamadığı anlamına geliyor ve bu kişiler yasal takibe alındı. Bir önceki yılda bu oran yüzde 7,4 civarındaydı.

Kredi kartına karşın, kredi kullanımındaki artış daha sınırlı oldu. Tüketici kredileri yüzde 34 artış gösterirken, ihtiyaç kredilerindeki artış yüzde 37 ve konut kredilerindeki artış yüzde 23 seviyelerinde gerçekleşti. En hızlı artış ise yüzde 78 ile taşıt kredilerinde oldu.

Toplam tüketici kredi borç bakiyesi 1 trilyon 457 milyar lira, buna kredi kartındaki borç eklenince bu rakam 2 trilyon 449 milyar lirayı buluyor.

Aralık 2022'de toplam borç rakamı 1 trilyon 537 milyar lira düzeyindeyken, Aralık 2019'da 484 milyar lira seviyesindeydi.