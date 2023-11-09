Diyet Sütlü tatlı tarifi malzemeleri

1 su bardağı un

4 su bardağı az yağlı bir süt

1 çorba kaşığı margarin

1 çay kaşığı tarçın

9 çorba kaşığı tatlandırıcı toz

Sütlü Diyet Tatlılar Nasıl Yapılır

Öncelikle soğuk diyet süte unu ilave edin ardından mikserle güzelce karıştırın. Sonra Ocakta muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Ardından pişmesine yakın margarini ekleyin. Tatlı ılınınca toz tatlandırıcıyı ilave edin ve 15 dakika kadar mikserde çırpın. Daha sonra bu karışımı cam bir kaba koyun. Servis yapmadan hemen önce üzerine tarçın yada mevsim meyveleri ile güzelce süsleyin.