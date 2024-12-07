Bu uygulama, Banka Kartları ve Kredi Kartı Kanunu'nun 17. maddesi gereği yasaya aykırı bulunuyor. Yasaya göre, üye iş yerleri kart kullanımı nedeniyle tüketicilerden herhangi bir ek ücret talep edemez. Buna rağmen, bazı işletmeler sigara ve tütün ürünleri alımlarında 3 ila 5 TL arasında komisyon almaya devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Buket Nurşah Tekışık, söz konusu uygulamanın hukuka aykırı olduğunu belirterek, tüketicilerin bu durumla karşılaşmaları halinde şikayetçi olmaları gerektiğini vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, bu tür uygulamalarla karşılaşıldığında işletmelere 200 bin TL ceza kesileceğini duyurdu. Tüketicilerin şikayetlerini Tüketici Hakem Heyeti veya Ticaret İl Müdürlüğü'ne iletmeleri gerektiği belirtildi.