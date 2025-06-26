İsrail basınında yer alan haberlere göre, bu beş maddelik plan çerçevesinde Hamas liderlerinin sürgüne gönderilmesi, rehinelerin serbest bırakılması, İbrahim Anlaşması’nın kapsamının genişletilmesi ve İsrail’in Batı Şeria’daki sınırlı egemenliğine ABD desteği verilmesi planlanıyor.

Gazze’nin yönetimi Hamas’tan alınarak Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve isimleri açıklanmayan iki Arap ülkesine bırakılacak. Bu adım, hem İsrail’in hem de Arap dünyasının ilişkilerini normalleştirmeyi hedefleyen bir stratejinin parçası olarak değerlendiriliyor. Planın bir diğer maddesi, 2020 yılında imzalanan İbrahim Anlaşması’na yeni ülkelerin dahil edilmesini içeriyor. Suudi Arabistan ve Suriye’nin de sürece katılması öngörülüyor.

Ayrıca, İsrail’in Batı Şeria’daki bazı bölgelerdeki sınırlı egemenliğine ABD desteği verileceği, bunun karşılığında ise Filistin Yönetimi'nin reformlara gitmesi halinde İsrail’in iki devletli çözüme açık olacağı ifade ediliyor. Bahsi geçen plan, daha önce bazı kaynaklarca “mega barış planı” olarak adlandırılmış ve Körfez Zirvesi’nde gündeme geldiği belirtilmişti. Planın, Gazze’nin yönetim yapısını değiştirmeyi ve bölgesel iş birliklerini artırmayı amaçladığı öne sürülüyor.