Kronik hastalık, kronik hastalıklar vücutta uzun süreli kalan, tedavisi pek mümkün olmayan ve belirli dönemlerde çeşitli semptomlar ile kendini gösteren herhangi bir hastalıktır. Bir kişide birden fazla kronik hastalık bulunabilir. Bu tür hastalıklar, hastanın yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşürür. Özellikle semptomlarının vücutta yavaş yavaş kendini göstermesi, hastalığın da yavaş yavaş ilerlemesine neden olur. Haliyle geç fark edilir ve tedavisi de bu yüzden oldukça zordur.

Herhangi bir hastalığın vücutta kronik hale gelmesi, tıbbi anlamda yapılacak çok az şeyin olduğu sonucunu ortaya çıkarır. Bu süreçten sonra uygulanan tedaviler, hastalığın hasta üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yöneliktir. Söz konusu hastalıklar nedeniyle hastanın kimi zaman gündelik yaşamını sürdürmesi mümkün olmayabilir. Acil tıbbı müdahaleler gerekebilir ve kronik bir hastalık, diğer hastalıkların da tetiklenmesine yol açabilir.

Kronik rahatsızlıklardan uzak durmak adına yaşam kalitenizi yükseltmeniz, sağlıklı beslenmeniz, hareketli bir yaşam sürdürmeniz, sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmanız gerekir. Kronik herhangi bir hastalığın erken teşhisi, sonuçlarının çok daha hafif olmasına yol açar ancak yüksek bir oranda erken teşhis söz konusu olmaz. Peki, en çok rastlanan kronik hastalık çeşitleri nelerdir?

Kronik Hastalık Çeşitleri Nelerdir?

Kalp ve damar hastalıkları bu konuda zirvede yer alır. Kalp yetmezliği, kalp kapakçık sorunları, damar tıkanıklıkları vb. birçok problem kronik rahatsızlıklara dönüşür. Yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve hastanın kötü alışkanlıklarını bırakması sayesinde bu tür rahatsızlıkların oluşturduğu semptomlarda ciddi azalmalar görülür. Söz konusu kronik rahatsızlıkların temel nedeni ise kötü beslenme, hareketsiz yaşam ve kalıtsal özellikler olarak bilinir.

Tip 2 şeker hastalığı da sıkça rastlanan kronik rahatsızlıklardan biridir. Kişinin yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşüren bu hastalık, diğer organların da zarar görmesine neden olur. Semptomları nedeniyle gündelik hayatın aksaması söz konusu olabilir. Hastalığın dikkatsiz beslenme ve hareketsizlikle doğrudan alakası vardır. Kimi hastalarda ise kalıtsal özellikler yüzünden de kolaylıkla ortaya çıkabilir.

Solunum yolu hastalıkları da kronik sınıfına alınabilecek hastalıklar olarak bilinirler. Astım ve KOAH, solunum yolu rahatsızlıklarının zirvesinde yer alırlar. Hastanın yaşamı boyunca kötü hava koşulları ile karşı karşıya kalması, aşırı miktarda sigara kullanımı, pasif içicilik, kalıtsal nedenler ve mesleki deformasyon nedeniyle solunum yolu hastalıkları kronik bir şekilde ortaya çıkabilir. Semptomları gündelik hayatı ciddi şekilde etkiler. Genel olarak tedavi edilemezler, bu yüzden uygulanan tedavi yöntemleri sadece hastalıkların semptomlarının azalmasına yöneliktir.

Eklem iltihabı, en sık rastlanan kronik hastalıklar arasında yer alır. Eklemlerde meydana gelen kıkırdak aşınmaları, kireçlenmeler ve daha birçok problem, hastanın eklem yeteneklerini yavaş yavaş kaybetmesine neden olur. Hastadan hastaya tedavi yöntemlerinin değişim gösterdiği söylenebilir. Genel olarak uygulanan tedavi ise diğer kronik rahatsızlıklar gibi semptomların azalmasına yöneliktir. Eklem iltihaplanmaları nedeniyle medikal malzeme kullanımına başlanması söz konusu olabilir.

Bu kronik rahatsızlıklarla birlikte birçok kanser türünü de kronik hastalık olarak tanımlamak mümkündür. Sağlıklı beslenmek, spor yapmak ve vücuda zararlı olan alışkanlıklardan uzak durmak, sizi tüm kronik hastalıklardan büyük ölçüde korur.