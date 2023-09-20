İnegöl’ün lider mobilya markalarından olan Weltew Home, İnegölspor’a maddi destekte bulundu.

Weltew Home yönetim kurulu üyesi Nuh Balcı, İnegölspor Başkanı Osman Sevim’i kulüp tesislerinde ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Nuh Balcı, “İnegölspor İnegöl’ün önemli bir markasıdır. Weltew Home olarak her zaman İnegölspor’un yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Yeni sezonda İnegölspor’umuza maddi olarak elimizden gelen desteği sağlayacağız” dedi.

İnegölspor Başkanı Osman Sevim ise Weltew Home adına yönetim kurulu üyesi Nuh Balcı’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.