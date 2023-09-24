Küçükçekmece Belediyesi, ilçede yaşayan 505 çocuğu ücretsiz sünnet ettirerek, Fevzi Çakmak Meydanı’nda toplu sünnet şöleni düzenledi. Çocukların ve ebeveynlerinin katıldığı sünnet şöleni renkli görüntülere sahne oldu.

Küçükçekmece Belediyesi, ailesi dar gelirli olan 505 çocuğu ilçedeki 7 hastanede sünnet ettirdi. Sünnet olan çocuklar kıyafetlerini giyerek kortej halinde Fevzi Çakmak Meydanı’na geldi. Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin de katıldığı kortejde çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Fevzi Çakmak Meydanı’ndaki sünnet şölenine Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, sponsor olan hastane sahipleri, çocuklar ve aileleri katıldı. Aileler o anları cep telefonları ile kaydetti.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından konuşan Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Bu çocukları iyi yetiştirmemiz lazım. Bu çocukları ülkemize katkı sunabilmeleri için bu yaştan itibaren çok iyi yetiştirmeleri gerekiyor. Ya gerek böyle sünnetlerle gerekse kitapla tanışmayla, sinemayla tanışmayla, kütüphanelerle tanışmayla bunlara dersleriyle ilgili bilgi evlerimizde katkı sunmaya çalışıyoruz. Müzikle tanışmaları lazım. Sanatla bu yaşlarda tanıştırmak istiyoruz. Bu da bir sünnet şöleni. Bu yıl dördüncüsünü yaptık. Her yıl yapıyoruz. Geleneksel hale getirdik. Önemli olan dar gelirli çocuklarımızı hastane sahiplerinin katkılarıyla beraber sünnet ediyoruz. Daha sonra bunları böyle birkaç gün sonra da bir etkinlik düzenliyoruz. Hediyeler dağıtıyoruz. Önemli olan çocuklarımızın mutlu olması. Çocuklar mutlu olursa bu ülke mutlu olur. Çocuklar mutlu olursa gelecek alınmış olur. Ülkemizin geleceğine çok ihtiyacımız var ve onlara yapacak olan bu çocuklarımızdır. Bunlara her aşamada iyi bakmamız lazım. Bütün gücümüzle bunlarla birlikte olmamız lazım” diye konuştu.

Başkan Çebi ve katılımcılar çocuklarla toplu fotoğraf çektirdikten sonra oyuncak otobüs hediye etti.