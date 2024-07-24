İstanbul Küçükçekmece’de, E5 karayolu kenarındaki çimenlik ve ağaçlık alan adeta açık hava meyhanesine döndü. Özellikle öğle saatlerinden sonra alkol içenleri geldiği alanda ağaçların altı alkol şişeleriyle doldu.

Küçükçekmece Yeşilova Mahallesinde bulunan Florya kavşağındaki yeşillik alan alkol içenlerin açık hava meyhanesine döndü. Özellikle öğle saatlerinden sonra gelen adamlar, masa kurup alkol tüketmeye ve çevreyi kirletmeye başlıyor. Gruplar halinde gelen şahıslar, masa kurup alkol içmeye başlıyor. Şahısların alkol içtikten sonra şişelerini ve çöplerini ağaçların dibine ve yeşil alana bıraktığı görüldü. Ortaya çıkan manzara, çevre sakinlerinin de tepkisini çekiyor.