Futbola Manisaspor altyapısında başlayan Kerem Paykoç, Menemen Futbol Kulübü’nde profesyonel futbol kariyerine adım attı. Kariyerinde Boluspor forması da giyen genç savunma oyuncusu, son olarak Aliağa Futbol A.Ş.’de mücadele etti.

Transferle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kafkasspor Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ege, şu ifadeleri kullandı:

“Yeni sezon öncesi kadro planlamamız doğrultusunda savunma hattımıza önemli bir takviye gerçekleştirdik. Kerem Paykoç’un sahip olduğu karakteri, çalışma disiplini ve oyun anlayışıyla takımımıza değer katacağına inanıyoruz. Kulübümüzün hedefleri doğrultusunda mücadele edecek genç ve gelişime açık bir oyuncuyu kadromuza dahil ettik. Anlaşmanın hem kulübümüz hem de Kerem Paykoç için hayırlı olmasını diliyorum.”

Kafkasspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye yönelik transfer çalışmalarını planlaması doğrultusunda sürdürmeye devam ediyor.