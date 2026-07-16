AHBAP soruşturması kapsamında dün tutuklanan şüphelilerden Nurdan Eriş'in adliyede verdiği ifade ortaya çıktı.



Nurdan Eriş, Haluk Levent hakkında: "İsviçre de evliliğimiz vardır, beni kandırdı"

AHBAP soruşturması kapsamında dün tutuklanan şüphelilerden Nurdan Eriş'in adliyedeki ifadesi ortaya çıktı. Eriş ifadesinde Haluk Levent hakkında, "Bu beyefendi ile 2016 yılında İsviçre'de tanıştım, benim orada kurulu işim vardır. Bu adam bana çok duygu sömürüsü yaptı, şüpheli Haluk Levent ile İsviçre de evliliğimiz vardır. Benim çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar, beni kandırdı. 2018 yılında orada evlendik, 2018 yılında ben şirketimi sattım, ondan önce de ona para göndermiştim, beni kullandı, kendi şirketimi 2018 yılında sattım. 30 milyon franga yakın para aldım" dedi.

"Yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım inanmak istedim"

Şüpheli Eriş ifadesinin devamında, "Haluk Levent ‘borcum var, ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var' diyordu. Bir kere pandemi zamanıydı Ahbap diye bir proje yapmışlar, ona para gönderdim. Ben yurtdışında yaşadığım için beni saf bulmuştur, o paraları da direk ona göndermedim. İlk önce Emrah Bey'e, Zafer Yay'a gönderdim. Yeliz'e o dönem ben hiç para gönderdiğimi hatırlamıyorum. Geçen hafta en son benden 15 bin lira para istedi, ‘bende bir şey kalmadı' dedim, ne yapacağını sordum, ‘çek davasından dolayı oraya para lazım' dedi. Bende ‘toparlayacak mısın' dedim, bana ‘evet' dedi. ‘Konserlerim devam edebilir' dedi. Şu an kendimi salak olarak hissediyorum, çocuklarım ufaktır. Küçük kızım kendine zarar vermeye başladı. Kaç sene önce Türkiye'ye gelmemi istedi, geldim, ev kiraladık. Şimdi eski şirketime geri girdim, oradan bir gelirim vardır. Ben artık senden para istemiyorum dedim. Benim borçlarımı kapat dedim sadece. 4-5 senedir eve hiç gelmiyordu, arada bir geliyordu. Ben zaten boşanma kararı aldım. Yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye güveniyordu, mağdur kızları kurtarıyordu. Serbest bırakılmamı talep ederim" dedi.